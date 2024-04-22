Шипулина (Изюмова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипулина (Изюмова) Лидия Васильевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

14.03.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Муж

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1854 ст.

Отец: Изюмов Василий Фадеевич

Мать: Изюмова Агния Савельевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
07.01.1874 ст.

Муж: Шипулин Павел Михайлович

Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Коллежский Секретарь Александр Александрович Прокопьев и кондуктор Филимон Макарович Ечевский; по невесте - Надворный Советник Василий Трофимович Ильинск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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