Шипулина (Изюмова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1854 ст.
Отец: Изюмов Василий Фадеевич
Мать: Изюмова Агния Савельевна
Бракосочетание
07.01.1874 ст.
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Коллежский Секретарь Александр Александрович Прокопьев и кондуктор Филимон Макарович Ечевский; по невесте - Надворный Советник Василий Трофимович Ильинск... Показать все
Смерть
Неизвестно