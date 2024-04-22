Шипулин Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
07.01.1874 ст.
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Коллежский Секретарь Александр Александрович Прокопьев и кондуктор Филимон Макарович Ечевский; по невесте - Надворный Советник Василий Трофимович Ильинск... Показать все
Работа или профессия
1874
Помощник бухгалтера Вельского уездного казначейства. Коллежский Регистратор.
Смерть
Неизвестно