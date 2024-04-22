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Шипулин Павел Михайлович

Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.01.1874 ст.

Жена: Шипулина Лидия Васильевна

Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Коллежский Секретарь Александр Александрович Прокопьев и кондуктор Филимон Макарович Ечевский; по невесте - Надворный Советник Василий Трофимович Ильинск... Показать все
Работа или профессия
1874
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Помощник бухгалтера Вельского уездного казначейства. Коллежский Регистратор.
Смерть
Неизвестно
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