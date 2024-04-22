Корабельников Пётр Кириллович
Место рождения
Дата рожденияС 1830 по 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1830 по 1832 ст.
1830 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по данным РС № 9 от 1851 года указан возраст 17 лет и в 1858г. - 24 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) ... Показать все
Бракосочетание
24.07.1851 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.12об-13 Лист 12об. Запись №4 Отчество Настасьи плохо читается. Восприемники (с моими коммент): по жениху: Иван Алексеевич (жениху дядя по отцу, 59 лет (пр. 1792 г.р.)) и М... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.
Сын: Корабельников Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Корабельникова Анна Ефимовна
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 6 лет и 3 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г.... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1852 ст.
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Корабельникова Анастасия Даниловна
Архив ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Стр. 31об запись № 21 Восприемники: Кодратий Фёдорович Уколов и Егора Ивановича Корабельникова жена Ефимия Васильевна (20 лет, (пр.1832 г.р.. Егор и Пётр дво... Показать все
Смерть
Неизвестно