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(Корабельникова) Прасковья Петровна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.07.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1830 по 1832 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1852 ст.

Отец: Корабельников Пётр Кириллович

Мать: Корабельникова Анастасия Даниловна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Архив ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Стр. 31об запись № 21 Восприемники: Кодратий Фёдорович Уколов и Егора Ивановича Корабельникова жена Ефимия Васильевна (20 лет, (пр.1832 г.р.. Егор и Пётр дво... Показать все
Смерть
Неизвестно
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