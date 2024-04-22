(Корабельникова) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1852 ст.
Архив ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Стр. 31об запись № 21 Восприемники: Кодратий Фёдорович Уколов и Егора Ивановича Корабельникова жена Ефимия Васильевна (20 лет, (пр.1832 г.р.. Егор и Пётр дво... Показать все
Смерть
Неизвестно