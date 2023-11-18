Корабельникова Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельникова Анастасия Даниловна

Корабельникова Анастасия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1830 по 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1851 ст.

Муж: Корабельников Пётр Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.12об-13 Лист 12об. Запись №4 Отчество Настасьи плохо читается. Восприемники (с моими коммент): по жениху: Иван Алексеевич (жениху дядя по отцу, 59 лет (пр. 1792 г.р.)) и М... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1852 ст.

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Корабельников Пётр Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Архив ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Стр. 31об запись № 21 Восприемники: Кодратий Фёдорович Уколов и Егора Ивановича Корабельникова жена Ефимия Васильевна (20 лет, (пр.1832 г.р.. Егор и Пётр дво... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close