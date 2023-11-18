Корабельникова Анастасия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
24.07.1851 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.12об-13 Лист 12об. Запись №4 Отчество Настасьи плохо читается. Восприемники (с моими коммент): по жениху: Иван Алексеевич (жениху дядя по отцу, 59 лет (пр. 1792 г.р.)) и М... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1852 ст.
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Корабельников Пётр Кириллович
Архив ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.31об-32 Стр. 31об запись № 21 Восприемники: Кодратий Фёдорович Уколов и Егора Ивановича Корабельникова жена Ефимия Васильевна (20 лет, (пр.1832 г.р.. Егор и Пётр дво... Показать все
Смерть
Неизвестно