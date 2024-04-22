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Корабельников Кирилл Алексеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1797 по 1800 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1797 по 1800 ст.

Отец: Корабельников Алексей

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1800 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по данным РС № 9 от 1851 года указан возраст 51 год и год смерти в 1854г. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Корабельников Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Корабельников Павел Кириллович

Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Аксёнова Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1830 по 1832 ст.

Сын: Корабельников Пётр Кириллович

Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1830 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по данным РС № 9 от 1851 года указан возраст 17 лет и в 1858г. - 24 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Мавра Кирилловна

Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
В исповедных отца в 1844 году она уже не указана. Умерла?
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Корабельникова Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1841 ст.

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.10об-11 Лист 10об. Запись внизу листа, вторая за сентябрь.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Татьяна Максимовна

Смерть
1854 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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