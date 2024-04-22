Корабельников Кирилл Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1797 по 1800 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1797 по 1800 ст.
Отец: Корабельников Алексей
1800 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по данным РС № 9 от 1851 года указан возраст 51 год и год смерти в 1854г. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Корабельников Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Корабельников Павел Кириллович
Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Аксёнова Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
С 1830 по 1832 ст.
Сын: Корабельников Пётр Кириллович
Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна
1830 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по данным РС № 9 от 1851 года указан возраст 17 лет и в 1858г. - 24 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Мавра Кирилловна
Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна
В исповедных отца в 1844 году она уже не указана. Умерла?
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Корабельникова Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
03.09.1841 ст.
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Корабельникова Татьяна Максимовна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.10об-11 Лист 10об. Запись внизу листа, вторая за сентябрь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854 ст.