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Корабельников Алексей Кириллович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

06.08.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Корабельников Кирилл Алексеевич

Мать: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения указан на основании матрики о смерти в 20 лет в 1841г.
Бракосочетание
24.09.1839 ст.

Жена: Корабельникова (Калинина) Мария Мавра Фёдоровна

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
д. Грязновки Алексей Кириллович Корабельников 19, сын однодворца Кирилла Алексеевича / МАРИЯ 22, дочь Фёдора Петровича Калинина, с. Тёплое поручители: Иосиф Алексеевич Корабельников, С.П.Леньшин и из ... Показать все
Смерть
06.08.1841 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.22об-23 Умер в возрасте 20 лет

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