Корабельников Алексей Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смерти06.08.1841 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Год рождения указан на основании матрики о смерти в 20 лет в 1841г.
Бракосочетание
24.09.1839 ст.
Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
д. Грязновки Алексей Кириллович Корабельников 19, сын однодворца Кирилла Алексеевича / МАРИЯ 22, дочь Фёдора Петровича Калинина, с. Тёплое поручители: Иосиф Алексеевич Корабельников, С.П.Леньшин и из ... Показать все
Смерть
06.08.1841 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.22об-23 Умер в возрасте 20 лет