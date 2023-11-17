Корабельникова Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1795 по 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1795 по 1799 ст.
1799 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 59 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №11.
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Корабельников Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Корабельников Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Корабельников Павел Кириллович
Отец ребёнка: Корабельников Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Аксёнова Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Корабельников Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1830 по 1832 ст.
Сын: Корабельников Пётр Кириллович
Отец ребёнка: Корабельников Кирилл Алексеевич
1830 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по данным РС № 9 от 1851 года указан возраст 17 лет и в 1858г. - 24 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Мавра Кирилловна
Отец ребёнка: Корабельников Кирилл Алексеевич
В исповедных отца в 1844 году она уже не указана. Умерла?
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Корабельникова Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Корабельников Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1841 ст.
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Корабельников Кирилл Алексеевич
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.10об-11 Лист 10об. Запись внизу листа, вторая за сентябрь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно