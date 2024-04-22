Аксёнова (Корабельникова) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Корабельникова) Екатерина Кирилловна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1797 по 1800 г.р.

Мать

С 1795 по 1799 г.р.

Муж

С 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Корабельников Кирилл Алексеевич

Мать: Корабельникова Татьяна Максимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.10.1848 ст.

Муж: Аксёнов Антон Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.132об-133 Запись №8. Оба из Грзновки. Жениху 27, невесте 21 год (она дочь брата моего моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича). Восприемники: По жениху: Иван Алексеевич Корабель... Показать все
Смерть
Неизвестно
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