Аксёнова (Корабельникова) Екатерина Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Бракосочетание
10.10.1848 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.132об-133 Запись №8. Оба из Грзновки. Жениху 27, невесте 21 год (она дочь брата моего моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича). Восприемники: По жениху: Иван Алексеевич Корабель... Показать все
Смерть
Неизвестно