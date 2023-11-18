Аксёнов Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1848 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.132об-133 Запись №8. Оба из Грзновки. Жениху 27, невесте 21 год (она дочь брата моего моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича). Восприемники: По жениху: Иван Алексеевич Корабель... Показать все
Смерть
Неизвестно