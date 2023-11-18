Аксёнов Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1848 ст.

Жена: Аксёнова Екатерина Кирилловна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.132об-133 Запись №8. Оба из Грзновки. Жениху 27, невесте 21 год (она дочь брата моего моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича). Восприемники: По жениху: Иван Алексеевич Корабель... Показать все
Смерть
Неизвестно
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