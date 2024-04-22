Корабельников Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1760 ст.
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Корабельников Пётр Алексеевич
Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 71 год. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №1.
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Корабельников Иосиф (Осип) Алексеевич
Год рождения высчитан из данных метрики о смерти
Рождение ребёнка
С 1792 по 1801 ст.
Сын: Корабельников Иван Алексеевич
1801 год рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 57 лет. Но по многим персонам года рождения по этим РС получаются младше на 2 года по сра... Показать все
Рождение ребёнка
С 1797 по 1800 ст.
Сын: Корабельников Кирилл Алексеевич
1800 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где по данным РС № 9 от 1851 года указан возраст 51 год и год смерти в 1854г. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно