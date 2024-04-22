Корабельников Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1792 по 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1792 по 1801 ст.
Отец: Корабельников Алексей
1801 год рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 57 лет. Но по многим персонам года рождения по этим РС получаются младше на 2 года по сра... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Корабельников Сергей Иванович
Мать ребёнка: Корабельникова Анна Климоновна
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Корабельников Егор Иванович
Мать ребёнка: Корабельникова Анна Климоновна
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Корабельникова Анна Климоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.244. Исповедные 1851г Л.87 дом №п/п 31 - Иван Алексеевич Корабельников вдовец - 59 (пр. 1792 г.р.) дети его: Сергей -25 ( пр. 1826 г.р.) Егор -19 (пр. 1832 г.р... Показать все
Смерть
Неизвестно