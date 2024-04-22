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Корабельников Иван Алексеевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1792 по 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1792 по 1801 ст.

Отец: Корабельников Алексей

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1801 год рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 57 лет. Но по многим персонам года рождения по этим РС получаются младше на 2 года по сра... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Корабельников Сергей Иванович

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Климоновна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Корабельников Егор Иванович

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Климоновна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Климоновна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Анна Климоновна

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.244. Исповедные 1851г Л.87 дом №п/п 31 - Иван Алексеевич Корабельников вдовец - 59 (пр. 1792 г.р.) дети его: Сергей -25 ( пр. 1826 г.р.) Егор -19 (пр. 1832 г.р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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