Корабельникова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.

Сын: Корабельников Трофим Павлович

Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.64об-65 Лист 64об. Первая запись за сентябрь. Счет м.п. п/п № 20.
Рождение ребёнка
23.01.1848 ст.

Сын: Корабельников Василий Павлович

Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.123об-124 Лист 123об. Первая запись за Январь.
Рождение ребёнка
26.12.1849 ст.

Сын: Корабельников Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.150об-151 Счет м.п.п/п№ 23 Запись вверху листа. Это внук Кирилла Алексеевича Корабельникова (пр. 1797 г.р.). По РС есть разница в 2 года. В данных Ревизских Сказок РС №10 о... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.

Сын: Корабельников Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Корабельников Пётр Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 6 лет и 3 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г.... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.

Сын: Корабельников Иван Павлович

Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 6 лет и 3 мес.и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1857 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №11.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабельников Павел Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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