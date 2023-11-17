Корабельникова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.
Сын: Корабельников Трофим Павлович
Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.64об-65 Лист 64об. Первая запись за сентябрь. Счет м.п. п/п № 20.
Рождение ребёнка
23.01.1848 ст.
Сын: Корабельников Василий Павлович
Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.123об-124 Лист 123об. Первая запись за Январь.
Рождение ребёнка
26.12.1849 ст.
Сын: Корабельников Фёдор Павлович
Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.150об-151 Счет м.п.п/п№ 23 Запись вверху листа. Это внук Кирилла Алексеевича Корабельникова (пр. 1797 г.р.). По РС есть разница в 2 года. В данных Ревизских Сказок РС №10 о... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.
Сын: Корабельников Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Корабельников Пётр Кириллович
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 6 лет и 3 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г.... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1852 ст.
Сын: Корабельников Иван Павлович
Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 6 лет и 3 мес.и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Корабельников Павел Кириллович
1857 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л128_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №11.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно