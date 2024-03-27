Ермолаев Григорий Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Григорий Нестеров

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.09.1863 ст.

Дата смерти

24.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1863 ст.

Отец: Ермолаев Нестор Васильев

Мать: Ермолаева Надежда Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.10.1881 ст.

Жена: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Ермолаев Адриан Григорьев

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1885 ст.

Сын: Ермолаев Иван Григорьев

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1889 ст.

Сын: Ермолаев Василий Григорьев

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1893 ст.

Сын: Ермолаев Афонасий Григорьев

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Сын: Ермолаев Митрофан Григорьев

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.

Дочь: Агапия Григорьева

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.

Дочь: Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.11.1911 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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