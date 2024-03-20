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Ермолаева Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

04.12.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1863 ст.

Сын: Ермолаев Григорий Нестеров

Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.

Дочь: Ирина Нестерова

Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.

Дочь: Наталья Нестерова

Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1870 ст.

Сын: Ермолаев Илья Нестеров

Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1873 ст.

Дочь: Воробьева Мария Нестерова

Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1876 ст.

Сын: Ермолаев Аким Нестеров

Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
запись о рождение в церкви с. Поручиково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Нестор Васильев

Смерть
04.12.1876 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от простуды
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