Ермолаева Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти04.12.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1863 ст.
Сын: Ермолаев Григорий Нестеров
Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.
Дочь: Ирина Нестерова
Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.
Дочь: Наталья Нестерова
Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1870 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев
Рождение ребёнка
29.03.1873 ст.
Дочь: Воробьева Мария Нестерова
Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Нестор Васильев
запись о рождение в церкви с. Поручиково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1876 ст.
от простуды