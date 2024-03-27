Ермолаев Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения30.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1889 ст.
Военная служба
20.06.1916 ст.
Ермолаев Василий Григорьевич ранен/контужен, Выбыл: 20.06.1916, Место рождения: Уфимская губ., Мензелинский уезд, д. Нератовка, Место службы: 321-й пехотный Окский полк, рядовой, Дата события: 27.06.1... Показать все
Смерть
Неизвестно