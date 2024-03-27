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Ермолаев Василий Григорьев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1889 ст.

Отец: Ермолаев Григорий Нестеров

Мать: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
20.06.1916 ст.
Ермолаев Василий Григорьевич ранен/контужен, Выбыл: 20.06.1916, Место рождения: Уфимская губ., Мензелинский уезд, д. Нератовка, Место службы: 321-й пехотный Окский полк, рядовой, Дата события: 27.06.1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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