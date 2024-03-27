Ермолаева Елена Давыдова Давидова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Бракосочетание
16.10.1881 ст.
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Сын: Ермолаев Адриан Григорьев
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Рождение ребёнка
?.04.1885 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Рождение ребёнка
30.12.1889 ст.
Сын: Ермолаев Василий Григорьев
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Рождение ребёнка
16.08.1893 ст.
Сын: Ермолаев Афонасий Григорьев
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.
Сын: Ермолаев Митрофан Григорьев
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.
Дочь: Агапия Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.
Дочь: Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров
Смерть
Неизвестно