Ермолаева Елена Давыдова Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Место рождения

Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.10.1881 ст.

Муж: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Ермолаев Адриан Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1885 ст.

Сын: Ермолаев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1889 ст.

Сын: Ермолаев Василий Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1893 ст.

Сын: Ермолаев Афонасий Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Сын: Ермолаев Митрофан Григорьев

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.

Дочь: Агапия Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.

Дочь: Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Ермолаев Григорий Нестеров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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