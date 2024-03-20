Ермолаев Адриан Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Бракосочетание
17.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Дочь: Евдокия Адрианова
Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.
Дочь: Елена Адрианова
Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова
Рождение ребёнка
09.05.1915 ст.
Дочь: Александра Адрианова
Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова
Смерть
Неизвестно