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Ермолаев Адриан Григорьев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Ермолаев Григорий Нестеров

Мать: Ермолаева Елена Давыдова Давидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1905 ст.

Жена: Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Дочь: Евдокия Адрианова

Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.

Дочь: Елена Адрианова

Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1915 ст.

Дочь: Александра Адрианова

Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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