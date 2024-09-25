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(Нестерова) Лидия Адрианова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910 ст.

Отец: Нестеров Ермолаев Адриан Григорьев

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Уфимской губернии крестьянин Адриан Григорьев Нестеров и законная его жена Екатерина Осипова,оба православные
Крещение
21.03.1910 ст.
Восприемники: Села Ямаш крестьянин Степан Осипов Гурьянов и сельца Благодатного крестьянина Феодора Иванова Вешнякова жена Марина Афанасьева
Смерть
Неизвестно

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