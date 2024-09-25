(Нестерова) Лидия Адрианова
Место рождения
Дата рождения20.03.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1910 ст.
Отец: Нестеров Ермолаев Адриан Григорьев
Мать: не указана
Деревни Нератовки Уфимской губернии крестьянин Адриан Григорьев Нестеров и законная его жена Екатерина Осипова,оба православные
Крещение
21.03.1910 ст.
Восприемники: Села Ямаш крестьянин Степан Осипов Гурьянов и сельца Благодатного крестьянина Феодора Иванова Вешнякова жена Марина Афанасьева
Смерть
Неизвестно