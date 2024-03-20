Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова

Место рождения

Ямаши, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямаши, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1905 ст.

Муж: Ермолаев Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Дочь: Евдокия Адрианова

Отец ребёнка: Ермолаев Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.

Дочь: Елена Адрианова

Отец ребёнка: Ермолаев Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1915 ст.

Дочь: Александра Адрианова

Отец ребёнка: Ермолаев Адриан Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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