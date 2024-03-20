Ермолаева Екатерина Ульянова Иулианова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
17.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Дочь: Евдокия Адрианова
Отец ребёнка: Ермолаев Адриан Григорьев
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.
Дочь: Елена Адрианова
Отец ребёнка: Ермолаев Адриан Григорьев
Рождение ребёнка
09.05.1915 ст.
Дочь: Александра Адрианова
Отец ребёнка: Ермолаев Адриан Григорьев
Смерть
Неизвестно