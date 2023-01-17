Бойко Алексей
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бойко Петр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
08.03.1933
Сын: Бойко Борис
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
1942