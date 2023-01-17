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Бойко Алексей

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Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бойко Петр

Мать: Анна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1933

Сын: Бойко Борис

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
1942
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