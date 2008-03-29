(Назаренко) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Назаренко Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1933
Сын: Бойко Борис
Отец ребёнка: Бойко Алексей
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Алексей
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Алексей
Смерть
2000