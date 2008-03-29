(Назаренко) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назаренко) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Назаренко Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1933

Сын: Бойко Борис

Отец ребёнка: Бойко Алексей

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Алексей

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Алексей

Смерть
2000
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