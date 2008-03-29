Бойко Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1933
Дата смерти29.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1933
Отец: Бойко Алексей
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
09.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Капиталина
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Капиталина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Капиталина
Смерть
29.03.2008