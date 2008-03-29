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Бойко Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1933

Дата смерти

29.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1933

Отец: Бойко Алексей

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
09.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Капиталина

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Капиталина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Капиталина

Смерть
29.03.2008
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