Брусилов Лев Алексеевич
Место рожденияТифлис
Дата рождения11.03.1857
Дата смерти04.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1857
Тифлис
Рождение ребёнка
24.02.1881 ст.
Дочь: Брусилова Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
03.08.1882 ст.
Дочь: Доливо-Добровольская Ксения Львовна
Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
19.05.1884
Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
20.07.1887 ст.
Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна
Зороков, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния