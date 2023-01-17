Брусилов Лев Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусилов Лев Алексеевич

Брусилов Лев Алексеевич

avatar

Место рождения

Тифлис

Дата рождения

11.03.1857

Дата смерти

04.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1857

Отец: Брусилов Алексей Николаевич

Мать: Брусилова Мария-Луиза Антоновна

Тифлис
Рождение ребёнка
24.02.1881 ст.

Дочь: Брусилова Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.08.1882 ст.

Дочь: Доливо-Добровольская Ксения Львовна

Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.05.1884

Сын: Брусилов Юрий Львович

Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.07.1887 ст.

Сын: Брусилов Сергей Львович

Мать ребёнка: Брусилова Екатерина Константиновна

Зороков, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусилова Екатерина Константиновна

Смерть
04.08.1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close