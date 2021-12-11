Брусилова (Нестоемская) Мария-Луиза Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1853
Сын: Брусилов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Брусилов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Брусилов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Брусилов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1857
Отец ребёнка: Брусилов Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно