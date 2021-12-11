Брусилова (Нестоемская) Мария-Луиза Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусилова (Нестоемская) Мария-Луиза Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусилов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
31.08.1853

Сын: Брусилов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Брусилов Алексей Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1855

Сын: Брусилов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Брусилов Алексей Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
11.03.1857

Сын: Брусилов Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Брусилов Алексей Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
Неизвестно

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