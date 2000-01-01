Брусилов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1859
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Брусилов Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1853
Сын: Брусилов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Брусилова Мария-Луиза Антоновна
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Рождение ребёнка
1855
Сын: Брусилов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Брусилова Мария-Луиза Антоновна
Тифлис
Рождение ребёнка
11.03.1857
Мать ребёнка: Брусилова Мария-Луиза Антоновна
Тифлис
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1859