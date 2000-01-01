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Брусилов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Брусилов Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1853

Сын: Брусилов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Брусилова Мария-Луиза Антоновна

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Рождение ребёнка
1855

Сын: Брусилов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Брусилова Мария-Луиза Антоновна

Тифлис
Рождение ребёнка
11.03.1857

Сын: Брусилов Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Брусилова Мария-Луиза Антоновна

Тифлис
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусилова Мария-Луиза Антоновна

Смерть
1859
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