Брусилов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брусилов Иван Иевлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Брусилов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусилов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусилов Борис Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусилов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно