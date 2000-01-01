Брусилов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусилов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусилов Иван Иевлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Брусилов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусилов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусилов Лев Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусилов Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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