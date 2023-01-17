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Брусилов Алексей Алексеевич

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Место рождения

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии

Дата рождения

31.08.1853

Дата смерти

17.03.1926

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1853

Отец: Брусилов Алексей Николаевич

Мать: Брусилова Мария-Луиза Антоновна

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1853
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1872 по 1878
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.03.1926
Москва, город федерального значения Москва
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