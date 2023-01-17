Брусилов Алексей Алексеевич
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения31.08.1853
Дата смерти17.03.1926
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1853
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1853
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1872 по 1878
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.03.1926
Москва, город федерального значения Москва