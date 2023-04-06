Брусилова (Панютина) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.06.1857 ст.
Дата смерти02.05.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1881 ст.
Дочь: Брусилова Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
03.08.1882 ст.
Дочь: Доливо-Добровольская Ксения Львовна
Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.1884
Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич
Зороков, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1936
Москва, город федерального значения Москва