Брусилова (Панютина) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусилова (Панютина) Екатерина Константиновна

Брусилова (Панютина) Екатерина Константиновна

avatar

Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

22.06.1857 ст.

Дата смерти

02.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.02.1881 ст.

Дочь: Брусилова Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
03.08.1882 ст.

Дочь: Доливо-Добровольская Ксения Львовна

Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.05.1884

Сын: Брусилов Юрий Львович

Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.07.1887 ст.

Сын: Брусилов Сергей Львович

Отец ребёнка: Брусилов Лев Алексеевич

Зороков, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусилов Лев Алексеевич

Смерть
02.05.1936
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close