Чемакин Виталий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1933
Дата смерти2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Чемакина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемакин Вячеслав Витальевич
Мать ребёнка: Чемакина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемакин Александр Витальевич
Мать ребёнка: Чемакина Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чемакина Тамара Ивановна
Смерть
2005