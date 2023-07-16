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Чемакин Виталий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1933

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1933

Отец: Чемакин Игнатий Лукич

Мать: Чемакина (Попова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Чемакина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакин Вячеслав Витальевич

Мать ребёнка: Чемакина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакин Александр Витальевич

Мать ребёнка: Чемакина Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемакина Тамара Ивановна

Смерть
2005

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