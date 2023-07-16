Чемакина Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1938
Дата смерти16.07.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Чемакин Виталий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемакин Вячеслав Витальевич
Отец ребёнка: Чемакин Виталий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемакин Александр Витальевич
Отец ребёнка: Чемакин Виталий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2023