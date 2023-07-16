Чемакина Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемакина Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1938

Дата смерти

16.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Чемакин Виталий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакин Вячеслав Витальевич

Отец ребёнка: Чемакин Виталий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакин Александр Витальевич

Отец ребёнка: Чемакин Виталий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемакин Виталий Игнатьевич

Смерть
16.07.2023

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