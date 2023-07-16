Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Александр
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Скворцова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр
Рождение ребёнка
1988
Сын: Скворцов Иван Александрович
Отец ребёнка: Скворцов Александр
Смерть
Неизвестно