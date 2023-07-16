Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Чемакина) Наталья Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемакин Виталий Игнатьевич

Мать: Чемакина Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Александр

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Скворцова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр

Рождение ребёнка
1988

Сын: Скворцов Иван Александрович

Отец ребёнка: Скворцов Александр

Смерть
Неизвестно

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