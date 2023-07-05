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Чемакин Игнатий Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемакин Лука Петрович

Мать: Чемакина Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
09.08.1933

Сын: Чемакин Виталий Игнатьевич

Мать ребёнка: Чемакина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чемакин Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Чемакина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
12.03.1937

Дочь: Шульгина Вера Игнатьевна

Мать ребёнка: Чемакина Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно