Чемакин Игнатий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чемакин Лука Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1933
Сын: Чемакин Виталий Игнатьевич
Мать ребёнка: Чемакина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Чемакин Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: Чемакина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
12.03.1937
Дочь: Шульгина Вера Игнатьевна
Мать ребёнка: Чемакина Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно