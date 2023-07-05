Чемакина (Попова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемакина (Попова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1912

Дата смерти

14.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912

Отец: Попов Александр Пахнутьевич

Мать: Попова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
09.08.1933

Сын: Чемакин Виталий Игнатьевич

Отец ребёнка: Чемакин Игнатий Лукич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чемакин Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Чемакин Игнатий Лукич

Рождение ребёнка
12.03.1937

Дочь: Шульгина Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Чемакин Игнатий Лукич

Смерть
14.07.1992