Чемакина (Попова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1912
Дата смерти14.07.1992
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912
Отец: Попов Александр Пахнутьевич
Мать: Попова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
09.08.1933
Сын: Чемакин Виталий Игнатьевич
Отец ребёнка: Чемакин Игнатий Лукич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Чемакин Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Чемакин Игнатий Лукич
Рождение ребёнка
12.03.1937
Дочь: Шульгина Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Чемакин Игнатий Лукич
Смерть
14.07.1992