Попова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Мария Егоровна

Попова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Пахнутьевич

Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Чемакина (Попова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Пахнутьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.