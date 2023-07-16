Попов Александр Пахнутьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Александрович
Мать ребёнка: Попова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: Чемакина (Попова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Попова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно