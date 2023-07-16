Чемакина Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемакина Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемакина Ольга Лукинична

Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемакина ? Лукинична

Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакин Игнатий Лукич

Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Чемакин Павел Лукич

Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чемакин Михаил Лукич

Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чемакин Александр Лукич

Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович

Смерть
Неизвестно

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