Чемакина Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемакина Ольга Лукинична
Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемакина ? Лукинична
Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Чемакин Павел Лукич
Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чемакин Михаил Лукич
Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Чемакин Лука Петрович
Смерть
Неизвестно