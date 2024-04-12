Лунев/Дыдаев Андреян Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Андреян Григорьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Мать: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Татьяна Андреева (Андреянова)

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Пелагея Андреева (Андреянова)

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1740

Дочь: Степанида Андреева (Андреянова)

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
1748

Сын: Лунев/дыдаев Ефим Андреев

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1759
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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