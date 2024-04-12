Лунев/Дыдаев Андреян Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Место жительства
1705
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Татьяна Андреева (Андреянова)
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Пелагея Андреева (Андреянова)
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова
Рождение ребёнка
07.10.1740
Дочь: Степанида Андреева (Андреянова)
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лунев/дыдаев Ефим Андреев
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина