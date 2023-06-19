Лунев/Дыдаев Константин Андреев (Андреянов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Константин Андреев (Андреянов)

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Мать: Лунев/дыдаев Татьяна Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
10.05.1758

Жена: Лунева/дыдаева Неонила Родионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Лунев/дыдаев Козма Константинов

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Неонила Родионова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Лунев/дыдаев Трофим Константинов

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Неонила Родионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Место жительства
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Смерть
После 1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина