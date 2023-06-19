Лунев/Дыдаев Константин Андреев (Андреянов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Бракосочетание
10.05.1758
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1761
Сын: Лунев/дыдаев Козма Константинов
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Неонила Родионова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Лунев/дыдаев Трофим Константинов
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Неонила Родионова
Место жительства
1782
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Место жительства
1811
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Смерть
После 1811
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина