Лунев/Дыдаев Трофим Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти06.05.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Бракосочетание
До 1795
Жена: Агафья Трифонова
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Место жительства
1811
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Место жительства
1816
ГАРО ф. 129, ревизия 1816 Тимшино
Смерть
06.05.1834
Причина смерти: от пухли | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф. 129, оп.32 - ревизия Тимшино 1834