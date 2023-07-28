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Лунев/Дыдаев Трофим Константинов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

06.05.1834

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)

Мать: Лунева/дыдаева Неонила Родионова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
До 1795

Жена: Агафья Трифонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Место жительства
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Место жительства
1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1816 Тимшино
Смерть
06.05.1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от пухли | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф. 129, оп.32 - ревизия Тимшино 1834