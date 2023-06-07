Лунев/Дыдаев Татьяна Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Татьяна Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Между 1758 и 1760

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Татьяна Андреева (Андреянова)

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Пелагея Андреева (Андреянова)

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1740

Дочь: Степанида Андреева (Андреянова)

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
1748

Сын: Лунев/дыдаев Ефим Андреев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Смерть
Между 1758 и 1760
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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