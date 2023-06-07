Лунев/Дыдаев Татьяна Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиМежду 1758 и 1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Татьяна Андреева (Андреянова)
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Пелагея Андреева (Андреянова)
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев
Рождение ребёнка
07.10.1740
Дочь: Степанида Андреева (Андреянова)
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лунев/дыдаев Ефим Андреев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1758 и 1760
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина