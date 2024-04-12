Лунева/Дыдаева (Бунеева) Неонила Родионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиМежду 1795 и 1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Бунеев Родион Иванов
Мать: Акилина Тарасова
Бракосочетание
10.05.1758
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1761
Сын: Лунев/дыдаев Козма Константинов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Лунев/дыдаев Трофим Константинов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)
Смерть
Между 1795 и 1811
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино