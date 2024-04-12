Лунева/Дыдаева (Бунеева) Неонила Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева/Дыдаева (Бунеева) Неонила Родионова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Между 1795 и 1811

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Бунеев Родион Иванов

Мать: Акилина Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
10.05.1758

Муж: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Лунев/дыдаев Козма Константинов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Лунев/дыдаев Трофим Константинов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Константин Андреев (Андреянов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1795 и 1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
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