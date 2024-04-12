Бунеев Родион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунеев Родион Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

1681 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1708 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Бунеев Иван Исаев

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Лунева/дыдаева Неонила Родионова

Мать ребёнка: Акилина Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Тарасова

Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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