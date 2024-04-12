Бунеев Родион Иванов
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Бунеев Иван Исаев
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Лунева/дыдаева Неонила Родионова
Мать ребёнка: Акилина Тарасова
Место жительства
1782
Коломенский уезд, деревня Тимшина | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Тарасова
Смерть
После 1782
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина