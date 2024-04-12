Лунев/Дыдаев Григорий Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Григорий Акимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Между 1715 и 1719

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Лунев/дыдаев Аким Климентьев

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1678
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшино | РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Лунев/дыдаев Мелентий Григорьев

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1695

Дочь: Первакова Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Холмская волость, д. Тимшино | РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунев/дыдаев Акинфий Григорьев

Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1715 и 1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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