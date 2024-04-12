Лунев/Дыдаев Григорий Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиМежду 1715 и 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Лунев/дыдаев Аким Климентьев
Место жительства
1678
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшино | РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Лунев/дыдаев Иев Григорьев
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Лунев/дыдаев Мелентий Григорьев
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Первакова Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова
Место жительства
1705
Коломенский уезд, Холмская волость, д. Тимшино | РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунев/дыдаев Акинфий Григорьев
Мать ребёнка: Лунева/дыдаева Ирина Федулова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1715 и 1719
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина