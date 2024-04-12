Лунев/Дыдаев Иев Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Иев Григорьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Мать: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Лунев/дыдаев Минай Иевлев

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Лунев/дыдаев Макар Иевлев

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Анна Иванова

Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Лунев Степан Иевлев

Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунев/дыдаев Анна Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1752
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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