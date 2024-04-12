Лунев/Дыдаев Иев Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Лунев/дыдаев Минай Иевлев
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Анна Иванова
Рождение ребёнка
1713
Сын: Лунев/дыдаев Макар Иевлев
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Анна Иванова
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Лунев Степан Иевлев
Мать ребёнка: Лунев/дыдаев Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1752