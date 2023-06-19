Лунев/Дыдаев Аким Климентьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1645
Дата смертиМежду 1705 и 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645
Отец: Лунев/дыдаев Климентий Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Лунев/дыдаев Григорий Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1677
Коломенского уезда деревня Тимшино | РГАДА 1209-1-9275
Место жительства
1705
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Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1705 и 1715