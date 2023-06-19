Лунев/Дыдаев Аким Климентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Аким Климентьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

До 1645

Дата смерти

Между 1705 и 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645

Отец: Лунев/дыдаев Климентий Емельянов

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Мать ребёнка: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Лунев/дыдаев Петр Акимов

Мать ребёнка: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1677
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского уезда деревня Тимшино | РГАДА 1209-1-9275
Место жительства
1705
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Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1705 и 1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область