Первакова (Лунева/Дыдаева) Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиПосле 1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Софья Сысоева
Отец ребёнка: Перваков Сысой Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Елена Сысоева
Отец ребёнка: Перваков Сысой Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Дедова Ирина Сысоева
Отец ребёнка: Перваков Сысой Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1744