Первакова (Лунева/Дыдаева) Варвара Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первакова (Лунева/Дыдаева) Варвара Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

После 1744

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Мать: Лунева/дыдаева Ирина Федулова

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Софья Сысоева

Отец ребёнка: Перваков Сысой Кузьмин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Елена Сысоева

Отец ребёнка: Перваков Сысой Кузьмин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Дедова Ирина Сысоева

Отец ребёнка: Перваков Сысой Кузьмин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Сысой Кузьмин

Смерть
После 1744
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