Лунева/Дыдаева Ирина Федулова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Федул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Лунев/дыдаев Иев Григорьев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Лунев/дыдаев Мелентий Григорьев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Первакова Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунев/дыдаев Акинфий Григорьев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно