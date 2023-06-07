Лунева/Дыдаева Ирина Федулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева/Дыдаева Ирина Федулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Федул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Лунев/дыдаев Мелентий Григорьев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1695

Дочь: Первакова Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Лунев/дыдаев Андреян Григорьев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунев/дыдаев Акинфий Григорьев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Григорий Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область