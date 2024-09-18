Батрак (Приходько) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батрак (Приходько) Евдокия

Место рождения

Гуляйполе, Запорожская область, Украина

Дата рождения

01.03.1904

Дата смерти

18.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904

Отец: Приходько Алексей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Истопница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батрак Василий

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ососкова (Батрак) Татьяна

Отец ребёнка: Батрак Василий

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Батрак Николай

Отец ребёнка: Батрак Василий

| Гуля поле
Рождение ребёнка
23.02.1931

Дочь: Касимцева (Батрак) Мария

Отец ребёнка: Батрак Василий

Рождение ребёнка
23.03.1937

Дочь: (Батракова) Нина

Отец ребёнка: Батрак Василий

Смерть
18.03.1983
Причина смерти: Инсульт | Инсульт
Похороны
Неизвестно

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