Батрак (Приходько) Евдокия
Место рожденияГуляйполе, Запорожская область, Украина
Дата рождения01.03.1904
Дата смерти18.03.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904
Отец: Приходько Алексей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Истопница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батрак Василий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ососкова (Батрак) Татьяна
Отец ребёнка: Батрак Василий
Рождение ребёнка
10.09.1926
Сын: Батрак Николай
Отец ребёнка: Батрак Василий
| Гуля поле
Рождение ребёнка
23.02.1931
Дочь: Касимцева (Батрак) Мария
Отец ребёнка: Батрак Василий
Рождение ребёнка
23.03.1937
Дочь: (Батракова) Нина
Отец ребёнка: Батрак Василий
Смерть
18.03.1983
Причина смерти: Инсульт | Инсульт
Похороны
Неизвестно