Батрак Николай
Место рождениясело Гуляйполе Шортандинский район, Акмолинская область, Казахстан
Дата рождения10.09.1926
Дата смерти30.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926
Отец: Батрак Василий
| Гуля поле
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1952
Сын: Батраков Николай
Мать ребёнка: Батракова (Ушакова) Екатерина
Рождение ребёнка
23.09.1954
Дочь: Горст (Батракова) Ольга
Мать ребёнка: Батракова (Ушакова) Екатерина
Рождение ребёнка
01.07.1956
Сын: Батраков Владимир
Мать ребёнка: Батракова (Ушакова) Екатерина
Смерть
30.07.1995
Причина смерти: Сердечный приступ | Инфаркт миокарда (под фамилией Батрак)