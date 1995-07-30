Батрак Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батрак Николай

Место рождения

село Гуляйполе Шортандинский район, Акмолинская область, Казахстан

Дата рождения

10.09.1926

Дата смерти

30.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926

Отец: Батрак Василий

Мать: Батрак (Приходько) Евдокия

| Гуля поле
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батракова (Ушакова) Екатерина

Рождение ребёнка
22.05.1952

Сын: Батраков Николай

Мать ребёнка: Батракова (Ушакова) Екатерина

Рождение ребёнка
23.09.1954

Дочь: Горст (Батракова) Ольга

Мать ребёнка: Батракова (Ушакова) Екатерина

Рождение ребёнка
01.07.1956

Сын: Батраков Владимир

Мать ребёнка: Батракова (Ушакова) Екатерина

Смерть
30.07.1995
Причина смерти: Сердечный приступ | Инфаркт миокарда (под фамилией Батрак)

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